‘Porno leidt bij tienerjongens tot onzekerheid over penis’

Een op de drie mannen is onzeker en ontevreden over hun penis. De Noorse uroloog Sturla Pilskog weet uit ervaring dat die ongerustheid bijna altijd onterecht is. ‘Het is fijn om voor opluchting te kunnen zorgen.’

In Noorwegen is Sturla Pilskog (45) een bekendheid. Hij was een van de gezichten van het online overheidsplatform ung.no, waar vooral tieners vragen kunnen stellen over medische issues. Na oprichting in 2010 liep het direct storm; vorig jaar kwamen er bijna 50.000 vragen binnen van tieners, 133 per dag. De antwoorden worden miljoenen keren bekeken. Mede daarom besloot Pilskog, die in het Vestre Viken-ziekenhuis nog geregeld aan de operatietafel verschijnt, een boek te schrijven over de penis, omdat hij zoveel vragen kreeg over het geslachtsdeel en hij ‘feiten wilde scheiden van onjuiste informatie en ongevaarlijke kwaaltjes van ernstiger symptomen’. Het boek werd direct een bestseller en onlangs verscheen de Nederlandse verta..

