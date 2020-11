Ik ben zwanger! Hoe kan ik veilig blijven sporten?

Het is half acht in de ochtend, de dag nadat er een blauwe lijn op de plastic stick is verschenen. Ik heb er al een uurtje googelen op zitten wanneer mijn man met een slaperig hoofd een kop koffie inschenkt en naast me aan de eettafel schuift. ‘Kijk’, zeg ik haast triomfantelijk terwijl ik mijn laptop onder zijn neus duw, ‘blijven sporten in je zwangerschap is juist alleen maar goed!’

Ik som een heel rijtje voordelen van krachttraining op die in de studie op mijn beeldscherm genoemd wordt: minder kans op zwangerschapsdiabetes of zwangerschapsvergiftiging, minder last van lage rugpijn, een beter zelfbeeld, minder last van depressies, kortere bevallingen, minder complicaties, gezondere kinderen. Ik ben duidelijk cont..

