Feit of Fabel: honing is beter dan suiker

Honing is eigenlijk precies hetzelfde als suiker, maar dan in vloeibare vorm. Voor het lichaam is alle suiker hetzelfde. Alle koolhydraten worden eerst afgebroken tot glucose voordat ze opgenomen worden in ons bloed. Of die koolhydraten afkomstig waren van een boterham, een stuk fruit, een glas melk, een snoepje, een schep honing of een schep suiker is dan dus niet meer zichtbaar.

Wat fruit, melk en brood gezonder maakt dan suiker is vooral wat er nog meer in zit. Fruit bevat veel vitamine C, melk levert ons vitamine B en calcium en volkorenbrood bevat ijzer, vitamine B en voedingsvezels. In honing zitten heel kleine hoeveelheden vitamines, mineralen, spoorelementen en eiwit, maar die hoeveelheden zijn zo klein dat ze niet bijdragen aan de gezondheid. Verder is honing dus gewoon vloeibare suiker en daarmee dus niet zo gezond. Ook voor de beweringen dat honing goed is tegen keelklachten of antibacterieel werkt is nooit wetenschappelijk bewijs geleverd. Honing bevat wel wat meer water dan suiker waardoor het iets minder calorieën levert.

Sommige mensen gebruiken liever honing dan suiker omdat het een natuurproduct is..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .