Issa Niemeijer is een ambachtelijke bakker die álles met de hand doet. De schrijver van Een boek over brood wil zijn brood tot in de kleinste gasbelletjes begrijpen.

Issa Niemeijer was in zijn hoofd al jaren bezig met het boek dat hij zélf graag had gehad toen hij begon met bakken.

Het is iets na half vijf in de ochtend in het verstilde centrum van Amsterdam, nevel ligt als een lakentje over de grachten. Op de Nieuwendijk, een straat die overdag niet om aan te zien is door de gribus van growshops, T-shirts en dildo's, zie je 's nachts ineens hoe mooi de gevels eigenlijk zijn. Issa Niemeijer, een jongensachtige man met een pienter gezicht en kastanjebruin haar, heeft er zojuist de oven van zijn bakkerij opgestookt. Hij zet zijn espressokopje zachtjes neer, rekt zich kort uit ... en begint te hóllen.

'Ik heb eens ...', roept hij van achter uit de krappe kelderkeuken, bij de grote rijskasten waar broden als struisvogeleieren in een broedmachine liggen te wachten, '... een stappenteller .....

