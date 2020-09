Met Rutger waan je je een meesterbakker

Na zeven seizoenen is Heel Holland Bakt een begrip geworden in televisieland, misschien al wel van het statuur Boer zoekt vrouw. Het commentaar van juryleden Robèrt van Beckhoven en Janny van der Heijden en de liefdevolle manier waarop ze met hun kleine vorkjes de baksels doorkliefden, werden bijna spreekwoordelijk. Er miste altijd wel ergens een 'zoetje' of een 'krokantje'.

In tegenstelling tot andere talentenjachten – of dat nu om zingen of om koken ging – viel de zachte manier van beoordelen op. Al was je taart een totale puinhoop geworden, de soufflé een platte pannenkoek en droop er meer chocola van de tafel dan van je meesterwerk – je had op z'n minst je best gedaan ... De eindoord..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .