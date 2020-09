Genieten van groen: Test je tuinleven en ontdek hoe je blij wordt van een pissebed

Brr. Beestjes. En die moet je dan in je eigen tuin gaan zoeken? Of op je balkon? En dan ook nog horen dat vorig jaar de pissebed bij de telling het meest voorkomende diertje in de Nederlandse tuinen was? Mwah, dat wordt nog een hele uitdaging; die Bodemdierendagen die van 25 september tot 7 oktober gehouden worden.

En dan heb ik het nog niet eens over spinnenangst. Maar wacht even. Helpt het als ik zeg dat al die beestjes wateroverlast in je tuin voorkomen? En dat het daarom handig is om te weten of er wormen in de tuin zitten. Want wormen zorgen daar voor een soort irrigatiekanaaltjes. Dan spoelt het water bij een grote hoosbui niet meteen weg, maar zakt het in de grond. Je hebt er dus wat aan! Kijk, nu kunnen we praten. Het zal niet lang duren voordat ook jij op je knietjes in de tuin zit. De kans bestaat zelfs dat je het leuk en interessant gaat vinden.

De Bodemdierendagen dus. ‘Het wordt steeds belangrijker om te weten wat er in onze tuinen gebeurt’, zegt Gerard Korthals. Hij is de bedenker van de Bodemdierendagen en werkt voor het Centrum voor ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .