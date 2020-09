Dutch is weinig flatteus. Welke woorden zijn er en waar komen ze vandaan?

Wie onduidelijk praat, spreekt double Dutch. Een scheet onder de dekens is een Dutch oven en wie zich eerst moed indrinkt voordat hij aan de slag durft te gaan, heeft last van Dutch courage.

Wie op de Engelstalige woorden en uitdrukkingen met ‘Dutch’ erin afgaat, kan tot de conclusie komen dat Nederlanders boers, krenterig en lelijk zijn en zich vooral bezighouden met seks, drugs en oplichterij. Taaljournalist Gaston Dorren zocht voor uitgeverij Pluim uit welke Dutch-woorden er zijn en waar ze vandaan komen. Een kolfje naar zijn hand. Want Dorren, die al boeken schreef over Europese talen (Lingua) en over machtige wereldtalen (Babel), biechtte in een interview in het Nederlands Dagblad al eens op een diepgeworteld verlangen te hebben naar ordenen en verzamelen.

Dorren vulde De Dutchionary met meer dan vierhonderd woorden en uitdrukkingen. De Dutch treat is misschien wel de bekendste. Wie op deze manier trakt..

