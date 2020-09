Slimme speaker kan voor je bidden

Alexa, de ‘slimme speaker’ van webshopgigant Amazon, kan je vertellen of het gaat regenen en in sommige landen zelfs al een pizza voor je bestellen. Sinds donderdag kan het apparaat, dat opdrachten begrijpt en terugpraat, nu ook voor zijn eigenaar bidden. In het Engels, met woorden uit het Anglicaanse Book of Common Prayer.

Cambridge

Uitgever Cambridge University Press heeft voorgangers van de kerk van St. John’s the Evangelist in Cambridge de teksten laten inspreken. Wie een dergelijke speaker bezit, kan Alexa nu opdragen het morgen- of avondgebed voor te lezen, of het Onzevader met de gebruiker te bidden. Het apparaat kan ook de bijbehorende Schriftlezingen verzorgen. Responsies – antwoorden van de gemeente in de liturgie – hoeft de gebruiker niet zelf te geven; die worden gezongen door een koor.

Cambridge University Press bezit als drukkerij van het Britse koningshuis de rechten van het uit 1662 stammende Book of Common Prayer. Overigens heeft de Kerk van Engeland al sinds 2018 verschillende gebeden en meditaties beschikbaar voor de slimme luidsp..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .