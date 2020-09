Waarom dénk ik dat ik iets gedaan heb terwijl dat niet zo is?

Het is een raar fenomeen: je weet zeker dat je je medicijnen hebt ingenomen, de sleutels op het kastje in de gang hebt gelegd of melk in je winkelwagentje hebt gestopt – en toch blijkt het achteraf niet zo te zijn.

Als we ons iets herinneren, verwarren we geregeld onze intentie om iets te doen met wat we daadwerkelijk hebben gedaan. We geloven dan oprecht dat we dat ene klusje hebben gedaan, terwijl we het allemaal maar wílden. Psychologen van de Universiteit van Illinois beschrijven in het wetenschappelijke tijdschrift Personality and Social Psychology Bulletin voor het eerst hoe dat toch komt. Vaak gaat het om kleine handelingen, die we voor het grootste deel onbewust doen.

Het menselijke geheugen is sowieso al niet zo betrouwbaar, maar dat is nog sterker bij dingen die we grotendeels automatisch doen. Wat helpt dan wel? Opschrijven. Zowel je intentie (‘Ik ga vandaag die schroef vastdraaien’) als het resultaat – bijvoorbeeld door het zinnetj..

