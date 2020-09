Ottolenghi, de smaaktovenaar

De verwachtingen waren hooggespannen: er komt een nieuwe Ottholenghi aan. Ook in Flavour toont de sterrenkok zich weer een smaaktovenaar. De verwachtingen waren hooggespannen: er komt een nieuwe Ottolenghi aan. Ook in Flavour toont de sterrenkok zich weer een smaaktovenaar.

Er gold een wereldwijd embargo voor het nieuwste kookboek van de Israëlisch-Britse sterrenkok Yotam Ottolenghi: Flavour. Heel veel groente, nog meer smaak. Op drie september mocht iedereen pas weten welke miraculeuze smaakcombinaties hij in dit kookboek zou presenteren. Vooraf werd er toch al een beetje over gepraat, want die status heeft Yotam Ottolenghi inmiddels verworven: als hij met een kookboek komt, letten zeer veel kookliefhebbers heel goed op. Het zou over groenten gaan en daarmee zou hij terugkeren naar de grote roeping die hij sinds tien jaar voelt: 'groenten op een nieuwe, opwindende manier presenteren', zoals hij dat zelf zegt.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .