De kunst van het weven bestaat al sinds mensenheugenis. Maar de projecten in het boek Weven op een handweefraam zijn alles behalve stoffig. Deze eeuwenoude manier van handwerken wordt in dit boek in een modern jasje gestoken. Mary Maddocks laat aan de hand van prachtige foto’s en duidelijke instructies zien dat weven minder ingewikkeld is dan het lijkt. De technieken zijn geschikt voor zowel beginners als doorgewinterde wevers. De patronen zijn subtiel, fris en simpel. Er staan zeventien op de natuur geïnspireerde projecten vastgelegd, zoals boekenleggers, placemats met herfstbladeren, een wandkleed die een zonsondergang afbeeldt en een schoudertas met vallende bloemblaadjes. Kortom, perfecte projecten voor de onstuim..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .