Superzachte courgettes met harissa

Courgettes zijn niet echt controversieel, maar ze krijgen vaak een lauwe reactie van veel mensen, onder wie, jammer genoeg, twee van onze collega’s in de testkeuken. De reden hiervoor is waarschijnlijk het hoge watergehalte van de courgettes, waardoor ze – tja – waterig zijn. Er zijn heel veel manieren om dit tegen te gaan – bakken en grillen zijn er twee – maar eigenlijk gebruiken we het hier in ons voordeel: we laten de courgettes rustig in hun eigen vocht garen, waardoor ze heerlijk zacht worden en de tijd krijgen om de smaak van de gebakken knoflook op te nemen. (En we zijn blij om u te kunnen vertellen dat het ons uiteindelijk lukte om onze twee over courgette twijfelende collega’s in ons kamp te krijgen.)

De courgettes zijn heet erg lekker, maar ze zijn zo’n 15 minuten later, of zelfs op kamertemperatuur, zodra de smaken de kans hebben gekregen elkaar te leren kennen, nog veel lekkerder. Maak als u vooruit wilt werken de courgettes een dag van tevoren; wacht met het toevoegen van het basilicum tot vlak voor het opdienen.