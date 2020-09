De droogbloem is overal

Droogbloemen. Wie denkt dat ze truttig en kleurloos zijn, heeft het mis. De trend uit de jaren zeventig is terug, maar wel in een afgestofte vorm.

De droogbloem leeft weer op. Dat is mede te danken aan de huidige pandemie. Door corona vinden veel mensen het nog belangrijker dat hun leefomgeving er gezellig uitziet, constateert trendwatcher en stylist Anna Borsboom (59). Mensen nemen de tijd om om zich heen te kijken. ‘Ze krijgen meer oog voor de bijzondere vormen die de natuur ons rijkelijk biedt.’ Als voorbeeld noemt ze de bloem van de reuzenberenklauw. ‘De plant kan voor lelijke wonden zorgen, maar de bloem is gedroogd een adembenemend kunstwerk. Door corona zijn mensen op zoek gegaan naar een hobby die je vanuit huis kan doen: bloemen drogen. En droogbloemen zijn makkelijker en lichter om per post te verzenden dan verse bloemen.'

hang naar de natuur

Borsboom ..

