Afgelopen weekend hielden we in mijn restaurant ’t Amusement een speciale Mexicaanse avond. Niet per se wat jij bij mijn restaurant zou verwachten. Maar toch erg leuk om eens zo’n exotisch uitstapje te maken. De Mexicaanse keuken is dan ook veel meer omvattend dan alleen maar bonen en rijst. Een heerlijk nazomerrecept is deze maiskolf, die je ook lekker tijdens een barbecue kunt maken.