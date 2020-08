Aan de rand van de Veluwe: ‘Uiteraard geven we een feestje als het af is’

Een halfjaar eerder hadden we er geen oog voor. We waren gefocust op het huis. Bovendien was alles overwoekerd met bramen en werd veel aan het zicht onttrokken door bamboe. Maar nu kunnen we er niet omheen: de bloemen, planten en bomen in de tuin laten zien dat ze volop leven. Rozen in allerlei kleuren, kiwi’s, een druif, appelbomen, bessenstruiken, forsythia’s, Japanse esdoorns en sleedoorn. Om nog maar niet te spreken over de vele mij onbekende flora. Mijn vader – een plantenliefhebber – biedt uitkomst. ‘Prachtklokje’, zegt hij als ik op een prachtig wit bloempje wijs. En: ‘Judaspenning’, bij een paarse bloeier.



De forsythia bloeit. - beeld Linda Stelma

Nog niet eerder duurde een winter voor mijn gevoel zo lang. En dat terwijl er nauweli..

