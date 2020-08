Klik, en het licht gaat aan

Journalist Linda Stelma kocht samen met haar man Harm (een klusser) een bouwvallige villa uit 1905 aan de rand van de Veluwe. In deze zomerbijlage schrijft ze over dit avontuur. Vandaag deel 8: blij met alles.

Klik, zegt de zwarte draaiknop en het licht gaat aan. Ik draai nogmaals. Klik, en het wordt weer donker in de keuken in opbouw. Vier maanden deden we het hier met een bouwlamp. De stekker moest in een aangrenzende ruimte - zonder licht - in het stopcontact worden gedaan. Daarvoor had je een zaklamp nodig. Nu draaien we aan een knopje op ooghoogte. Klik.

Langzamerhand wordt het huis steeds meer bewoonbaar. Na vier maanden kunnen we eindelijk douchen in ons eigen huis. Geen gesleep meer met kleren, handdoeken en shampoo naar andermans huis of de sportschool. Gewoon in je eigen huis onder de douche stappen, wanneer je wilt. En ondertussen is Harm alweer druk met een volgend project: nieuwe ramen in de keuken en de slaapkamer daarboven. De ti..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .