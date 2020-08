Bollen kun je kweken zonder bestrijdingsmiddelen. ‘Wat ik op school leerde klopt niet’

John Huiberts (58) kweekt als enige in Nederland op grote schaal biologische bloembollen. ‘Ik kwam erachter dat alles wat ik op school had geleerd en wat ik van adviseurs hoorde, niet klopte.’

‘Als je bollen van ons koopt, help je de natuur al tijdens de productie van de bollen’, zegt John Huiberts (58), biologische bollenboer in het Noord-Hollandse Sint-Maartensvlotbrug. ‘Het barst hier van de bijen, insecten en vogels.’ Hij kijkt uit over de uitgestrekte akker achter zijn boerderij, die bezaaid ligt met plantenresten. ‘Gisteren stond het hier nog vol met klaver’, vertelt Huiberts. De klaver is gemaaid en verhakseld. De laag organisch materiaal voelt zacht aan, alsof je over een matras loopt. De klaver stond er als groenbemester; een gewas dat je inzaait om het bodemleven te voeden.

Hoewel er alleen dode planten op het land liggen, fladderen er nog wat vlinders boven. Zwaluwen scheren laag over. Een paar honderd meter verderop..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .