‘Pas als je vergeeft, word je zelf vrij’

Over narcisme is al een groot aantal boeken verschenen, maar er bestaat weinig materiaal dat vanuit christelijk oogpunt is geschreven. Mede om die reden schreef Marion Lutke (62) Loskomen uit de greep van narcisme. ‘God staat niet toe dat je slaaf wordt van iemand, dat is een belangrijke boodschap voor slachtoffers van narcisten.’

Er klopt iets niet, dacht Marion Lutke regelmatig tijdens haar huwelijk. Maar wat er aan de hand was, kon ze niet duidelijk krijgen voor zichzelf en dus schoof ze haar gevoel opzij. Steeds vaker kreeg ze steken onder water van haar man. ‘Dan zei hij bijvoorbeeld dat hij niet wist of mijn ouders nog wel blij met mij waren’, zegt Lutke. ‘Daardoor ging ik aan mezelf twijfelen en kwam i..

