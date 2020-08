Een uniek, experimenteel kastje

Maakt u vaker spullen?

‘Ja, ik ben geen stilzitter. Ik ben gepensioneerd. Ik schilder, verbouw en maak kastjes. Dat laatste is een nieuwe hobby van mij. Het is de eerste keer dat ik dit gemaakt heb, maar het is wel mooi gelukt.’

Hoe heeft u dit project aangepakt?

‘Dit kastje had ik al twee jaar in huis. Ik wist niet wat ik ermee moest. Mijn vrouw wilde het niet in huis, omdat het niet past bij onze inrichting. Ik dacht: als ik er iets moderns omheen bouw, krijg je een heel ander iets, een combinatie van strak en modern. Zo is het begonnen. Je begint eraan en kijkt hoever je komt. Ik ben gaan zagen met de hand. En nu het af is, wil mijn vrouw ’m nog steeds niet in huis hebben, haha.’

Heeft u ook creatieve beroepe..

