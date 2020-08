'Het volgende plan is treinen door Azië'

Hoe zoeken we in deze bijzondere zomer ontspanning? Het Nederlands Dagblad laat in deze serie negen mensen aan het woord over de invulling van hun zomer. Vandaag: Robert Alberts (19) uit Melissant.

'Deze zomer heb ik vijfendertig dagen met de trein rondgereisd door Europa, dat wilde ik al zolang ik mij kan herinneren. Toen het coronavirus kwam, heb ik niet overwogen mijn plannen te wijzigen, het leek mij juist een voordeel dat allerlei drukke steden nu minder toeristisch zijn omdat veel andere mensen hun vakanties wel cancelen. In totaal heb ik elf andere landen bezocht. Het was een heerlijke maand, ik houd ervan rond te trekken en gewoon te zien waar ik terecht kom. Het beviel goed om alleen op reis te zijn, ik hoefde niks te plannen..

