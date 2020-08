Grondwerkers met gele staartjes

Culinair redacteur Marco Bosmans laat het proeven deze zomer even achterwege. Hij gaat de boer op. Hoe staat het met de voeders des vaderlands? Over koetjes en kalfjes gaat het, maar meer nog over ziel en zaligheid, want dat is het boerenbestaan. Deze week: glibberbeestjes.

Voor chips, mozzarella en kaviaar trok ik deze zomer gráág de laarzen aan, maar het retourtje Rutten – bij Urk linksaf – kon me gestolen worden. Lou en Tonny Derks kunnen lachen om mijn huiver. 'Er worden wel eens rondleidingen georganiseerd in deze streek, zodat mensen een kijkje kunnen nemen achter de schermen van de verschillende boerderijen. Daarbij blijkt onze drempel voor sommigen te hoog, haha. Die blijven echt buiten de schuur staan wachten. Waar ben je bang voor? Ze bijten echt niet en ze komen ook niet achter je aan.'

Gastvrouw Tonny grapt er lustig op los bij het dekken van de koffietafel in de keuken. Koffie? Ja, ik val met de neus in de speculaasbrokken, want het is pauze bij boerderij De..

