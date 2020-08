In de Kampense binnenstad gaan ze met creativiteit de coronacrisis door

Wekenlang was het uitgestorven in de Kamper binnenstad en nog steeds is het er rustig. Toch biedt de coronaperiode ook nieuwe kansen. Vier vrouwelijke ondernemers uit de sfeervolle winkelstraat bundelden hun krachten als ‘Meisjes van de Geerstraat’.

Gerlyne van de Poll van Zoetelief: ‘Iedereen is op een of andere manier ontwricht geraakt de afgelopen periode.' (beeld Niek Stam)

De coronacrisis was nog maar net begonnen toen Marianne Stoeltie (53), eigenaresse van ‘het roze winkeltje’ Kunstig Kitschwerk op het idee kwam om samen met drie andere vrouwelijke ondernemers uit de straat een cadeautas te vullen: een verwenpakketje voor mensen die op wat voor manier dan ook geraakt zijn door de coronacrisis en wel een leuke verrassing kunnen gebruiken. ‘De tasjes zijn een mooi cadeau voor wie veel alleen thuis zit of juist voor mensen die nu extra veel werken, bijvoorbeeld in de zorg’, vertelt Marianne.

Eerst peilde ze of Cathy van Zanten (54) van De Winkel van Kaatje mee wilde doen, vervolgens werden buurvrouw Diane Hund (46) van de tweedehands kledingwinkel Fair and Share en Gerlyne van de Poll (41) van koffie- en the..

