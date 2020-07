Wandelen langs de rivier die je thuis brengt

Ja, het mag weer: op vakantie naar Frankrijk. Maar waarom zouden we? Als er één zomer is om Nederland te verkennen, dan die van 2020 wel. Deze week: fotograaf Dick Vos wandelt langs de IJssel.

Het is voor het eerst in mijn leven dat ik naar huis loop en zeker weet er vandaag niet te zullen aankomen. Vanochtend heeft mijn vrouw me naar Wijhe, een dorp aan de IJssel, gebracht. Ik ga op weg naar Kampen, de stad waar ik woon. Lopend langs de rivier waarvan ik ben gaan houden zonder precies te weten waarom. De route is eenvoudig. Zolang ik de rivier stroomafwaarts volg, is Kampen niet te missen.

Het is een prachtige zomerse dag vandaag. Hoewel de vakanties inmiddels zijn begonnen, is het hier opmerkelijk rustig op de dijk tussen Wijhe en Herxen. Heel af en toe passeren er een paar fietsers, maar medewandelaars zie ik vooralsnog niet. Het licht glooiende landschap langs dit deel van de IJssel met groepjes hoge groene bomen tussen afw..

