Beeldentuin: Een piano met een ziel gooi je niet weg, maar zet je in de tuin

Zomaar iets weggooien, dat kan Wiebke Göetjes eigenlijk niet. Haar kleine maar gezellige huisje op Marken barst daarom ook bijna uit z’n voegen. Achter elke foto, poster of stoel zit een verhaal. Het liefst zou ze een boerderijtje hebben, waar plaats is voor een oude koe en andere dieren. Ondankbaar vindt ze dat, om een koe die geen melk meer geeft maar naar de slacht te sturen.

Voor wie dit weet, is het niet zo verrassend dat ze nu een piano in de tuin heeft staan. ‘Een muziekinstrument heeft een ziel.’ Het is niet alleen een piano met een ziel, het is ook een piano met een verhaal. Haar moeder kocht hem toen ze net getrouwd was. Ze had een moeilijke jeugd, vertelt Göetjes. ‘Naar alle waarschijnlijkheid is ze misbruikt door mijn opa.’ He..

