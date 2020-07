Mijn vakantie: ‘M’n haar mag goed in de war waaien’

Hoe zoeken we in deze bijzondere zomer ontspanning? Het Nederlands Dagblad laat in deze serie negen mensen aan het woord over de invulling van hun zomer. Vandaag: Angelique Boezer-van Noordennen (48) uit Raamsdonksveer.

‘Deze zomer staat voor mij in het teken van wandelen en lekker veel bewegen. Ik wandel altijd al veel, maar dit jaar nog meer omdat onze vakantie in Frankrijk niet doorgaat. Toen mijn man en ik besloten ons verblijf daar te annuleren zat Frankrijk nog op slot, maar nu toeristen weer welkom zijn wil ik er zelf niet naartoe. Het voelt prettiger even af te wachten wat het coronavirus de komende tijd doet. Mijn man en ik gaan deze zomer geregeld samen op pad, maar ik wandel ook veel alleen. Mijn doel is altijd om zoveel mogelijk buiten in de natuur te lopen. Ook over het strand loop ik graag, bij Domburg of Zoutelande. Het moet niet te druk of te zonnig zijn, want ik ben geen bikini-type. Wel mag het hard waaien zodat je haar goed door de wa..

