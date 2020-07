Flexitariër eet nog graag z’n bal gehakt en kipfiletje

Amsterdam

Elke snackbar en hamburgerzaak verkoopt vegaburgers, en de koeling met nepworstjes knaagt steeds meer schapruimte af van de rekken echt vlees. Liggen er binnenkort alleen nog maar sojaspareribs op de barbecue?

In 2010 waren vegetariërs en veganisten nog exoten. De RIVM-voedselconsumptiepeiling bracht ze onder in dezelfde categorie als macrobioten en antroposofen, samen goed voor 1,1 procent van de bevolking.

Inmiddels eet één op de twintig Nederlanders geen vlees meer. Bijna de helft van de Nederlanders noemt zich flexitariër, of iets minder gekunsteld vleesverminderaar. Deze groep steeg van 14 procent van de vleeseters in 2011 naar 43 procent in 2019.

Toch is het de vraag of dit een verschuiving in vleesconsumptie is, of vooral in..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .