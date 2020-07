Koken met Marco Bosmans: Kool van het zilte land

Culinair redacteur Marco Bosmans gaat deze zomer de boer op. Hoe staat het met de voeders des vaderlands? Over koetjes en kalfjes gaat het, maar meer nog over ziel en zaligheid, want dat is het boerenbestaan. Deze week krijgt u de groenten uit Zeeland.

Voor Zeeuwse kost was ik al eens in Yerseke, Bruinisse en Middelburg. Een goede bekomst, incluis. Nieuw-Namen was voor mij echter een, ehh ... nieuwe naam. De navigator stuurt je daarvoor heel even over de Vlaamse grens om vervolgens weer in een prachtig stukje Nederland te geraken. Vlakbij Het Verdronken Land van Saeftinghe tref ik De Mariahoeve – bestemming bereikt.

De Mariahoeve is min of meer de thuisbasis van Saeftinghe Zilt, waar Jean-Pierre van Wesemael zich ontfermt over de teelt van diverse zeegroenten. Vreemd misschien, want er is zover het oog reikt geen zee te bekennen, maar het gaat hier dan ook om binnendijkse teelt. Met andere woorden: het zeewater wordt er omsloten gehouden binnen de dijken.

‘Hoi! Ik kom eraan, hoor!’..

bui..



Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .