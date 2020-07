Is liefde eigenlijk gewoon een kwestie van belonen en beloond worden?

Weet jij nog waarom je getrouwd bent? Was het een logische volgende stap? Was je mega-verliefd? Of koos je er heel bewust voor om je voor de rest van je leven met deze ene persoon te verbinden?

Er wordt weer volop getrouwd. Hoera! Mensen van allerlei pluimage beloven elkaar trouw voor de rest van hun leven. In bekoorlijke japonnen en op glimmende stappers betreden ze vastberaden de witte loper, op weg naar een toekomst samen. Niks achterhaald idee, dat huwelijk. Het leeft volop om liefde met een officieel moment te bezegelen.

Sommige stellen trouwen omdat ze een gezin willen stichten. Anderen trouwen omdat ze de liefde van hun leven in elkaar hebben gevonden. Voor weer een ander koppel is het een formaliteit die er nu eenmaal bij hoort. Maar welk stel ik ook trouw, de gemeenschappelijke deler in hun keuze voor elkaar is de liefde die ze voor de rest van hun leven met elkaar willen delen. Tenminste, daar ga ik meestal maar van uit.

