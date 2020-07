Smeuïg wit van het zwarte beest

Culinair redacteur Marco Bosmans gaat deze zomer de boer op. Hoe staat het met de voeders des vaderlands? Over koetjes en kalfjes gaat het, maar meer nog over ziel en zaligheid, want dat is het boerenbestaan. Deze week: boer, buffel, bolletje.

Buffels die water geven? Buffels die drijven? Een jaar of twintig geleden hadden veel Nederlanders geen enkel idee bij dit soort reuzenkoeien. Ook mozzarella stond nog hier nog niet op het menu. Het echtpaar Gert-Jan en Anita Arns uit Zevenaar was als velen zelf ook onwetend. Koeien en koeienmelk vormden op dat moment nog de dagelijkse praktijk, tot die ommekeer in 2003.

Nieuwsgierig naar het zwarte beest en zijn witte bolletjes, maak ik een afspraak met Gert-Jan Arns. Natuurlijk ben ik welkom, maar eenmaal op het erf, is er even schrik. 'Hadden we vanmiddag afgesproken?' Het is hem ontschoten en het komt ongelegen, want er moet een hek gerepareerd worden. Geen nood: boer zoekt vrouw en voordat ik het weet, vertelt boerin Anit..

