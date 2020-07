Op pad: Kanoën in het rijk van de hemelgeit

Ja, het mag weer: op vakantie naar Frankrijk. Maar waarom zouden we? Als er één zomer is om Nederland te verkennen, dan die van 2020 wel. Deze week: fotograaf Dick Vos trekt per kano door de Weerribben.

Bijna geluidloos glijdt de kano door het water tussen rietland en moerasbos. Hier in de Weerribben is het water heel helder en donker tegelijk. Met prachtige waterlelies. Geen mens te zien of te horen.

Elize, instructeur bij kanoschool Herbie Bird, heeft me vanochtend uitgelegd hoe ik in een open kano, aan één kant peddelend, rechtuit kan varen. Ze is een stuk met me meegevaren, maar inmiddels alweer een uur geleden omgekeerd toen ze had vastgesteld dat ik zelfstandig 25 meter rechtuit kon peddelen. Hoeveel keer 25 meter zal mijn tocht eigenlijk worden?



De route googelen mist toch de charme van het kaartlezen en de vaarrouteborden lezen. - beeld Dick Vos

In de kano ligt een kaartje van het gebied. Een vaste route heb ik niet. Wel een doel. ..

