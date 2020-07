Gratin met chips

2 preistengels in brede ringen gesneden

5 aardappels voorgekookt en in plakken van 1 cm gesneden

120 gr Emmentaler (geraspt)

400 ml melk

2 el bloem

2 el boter

1 tl mosterd

peper en zout

50 gr Boerderij Chips

2 à 3 personen

Verwarm de oven voor op 180°C en smelt de boter in een steelpan. Zodra de boter gesmolten is, voeg je de bloem toe. Roer tot een geheel en laat dit op het vuur garen tot een koekjesgeur ontstaat. Voeg dan de melk beetje bij beetje toe terwijl je blijft roeren met de garde. Zorg dat er geen klontjes ontstaan. Zodra alle melk is toegevoegd doe je de mosterd en kaas erbij en breng je het geheel op smaak met peper en zout.

Kook de prei 2 minuten in kokend water, afgieten en laten uitlekken. Vet een ovenschaal in met olie of boter en ga stapelen; onderop de gek..

