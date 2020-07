'In schijfjes en hup ...in de olie'

Culinair redacteur Marco Bosmans gaat deze zomer de boer op. Hoe staat het met de voeders des vaderlands? Over koetjes en kalfjes gaat het, maar meer nog over ziel en zaligheid, want dat is het boerenbestaan. Deze week krijgt u gebakken aardappelen.

De aardappelboer lacht dit jaar met kiespijn. De horecasluiting vanwege corona bezorgde ze volle pieperpakhuizen. Zo kwamen telers en verwerkers met een restpartij te zitten van een miljard kilo aan frietaardappelen. Op de Hoeksche Hoeve in ’s-Gravendeel piept het niet, maar kraakt het. Hier worden aardappelen gerooid, gesneden, gebakken en … gegeten.



Chips zijn zo oud als de weg naar Rome. Of naar Saratoga Springs eigenlijk, want daar bakte George Crum in 1853 de eerste schijfjes aardappel. Na een klacht over te dikke frieten in zijn restaurant, zo gaat het verhaal. Saratoga Chips wordt dan ook beschouwd als de allereerste. 167 jaar na dato meet het gemiddelde chips-schap in de supermarkt pakweg twintig meter; van Chipit..

