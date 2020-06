Dit zijn de mooiste jeugdboeken en romans volgens de recensenten

jeugd- en kinderboeken

Lampje

Annet Schaap. Uitg. Querido, Amsterdam 2018. 324 blz. 11+ € 17,99

Lampje is een boek waarbij alles klopt: De taal sprankelend en soepel, maar ook zorgvuldig met prachtige zinnen. Thema’s die complex zijn (acceptatie van jezelf en rouwverwerking), maar schitterend uitgewerkt. En een sprookjesachtige sfeer, die toch realistisch lijkt. Voeg daaraan de goed gedoseerde spanning toe en het is heel begrijpelijk dat dit boek in de spotlights stond. Vanaf het moment dat je Lampje de 61 treden van de vuurtoren op ziet lopen met een doosje lucifers, sluit je haar in je hart. Een boek om van te genieten.

Blommetjes

Jon Arno Lawson, Sydney Smith. Uitg. Karmijn, Elburg 2016. 32 blz. 4+ € 7,50

Blommetjes is een pe..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .