‘Deze periode schaafde, maar ik ben er als ondernemer en als mens door gegroeid’

Voor mensen die door de coronacrisis plotseling werkloos thuis komen te zitten, kan het ook niet alleen financieel, maar mentaal zwaar zijn. ‘Werk, identiteit en zelfwaarde zijn vaak met elkaar verstrengeld.’ Maar juist nu kun je ‘nadenken over vragen als wat je wilt behouden in je leven en wat je anders wilt’.

Het liep net zo lekker met Het Koffieverbond, de onderneming van Dave Lagendijk (23). De koffie-enthousiasteling geeft onder meer workshops om het beste ‘filterbakkie’ ooit te zetten. Voor de coronacrisis gaf Lagendijk deze workshops in een koffiezaak in het centrum van Ede, waar hij ook nog parttime in loondienst was. Maar de plannen om fulltime met Het Koffieverbond bezig te gaan, zaten al in zijn hoofd.

Het coronavirus bracht daar bruusk verandering in. ‘De horeca kreeg een grote klap’, vertelt Lagendijk. ‘Binnen een dag verloor ik mijn baan bij de koffiezaak én de ruimte om mijn workshops in te geven. Ik had niet voorzien hoe groot de impact van deze crisis op mijn financiën zou zijn. Mijn vastigheden: weg. Mijn fundament verdween.’ M..

