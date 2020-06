'Ik transformeerde van zombie tot Koningskind'

Juanita van de Groep (50) was zo’n 25 jaar verslaafd aan cocaïne en heroïne, werkte als prostituee en hield hersenletsel over aan zware mishandelingen. De kunstenares kwam in 2015 tot geloof en liet zich dopen. ‘Onder invloed van heroïne vond ik Jezus.’

Juanita van der Groep in haar atelier, met haar werk over het witte en zwarte paard. (beeld Richard van Hoek)

In haar atelier in Studio Blijmakers, een dagbestedingscentrum voor mensen met hersenletsel in Dordrecht, laat ze een van haar abstracte schilderijen zien: een wit paard met ogen als vuur, drie gouden tronen en een zwart paard met een weegschaal. De kunstenares kende een bewogen leven.

‘Ik groeide op in een onveilig gezin. Mijn ouders waren veel met zichzelf bezig en ruzieden veel. Opvoeding heb ik niet gehad, maar ik geef mijn ouders niet de schuld van wat er allemaal misging in mijn leven. Dat onveilige uit mijn jeugd werd voor mij veilig. Ik had een mooi koppie en kon op jonge leeftijd al doen wat ik wilde. In de jaren tachtig bivakkeerde ik in de Amsterdamse gay scene. Het was ook de tijd van new wave en punk. Tot mijn 21e was ik antidrugs, een gezondheidsfreak die fitneste en ..

