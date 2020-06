Je tiener is een rups, hij kan nog niet vliegen: Leer je kind kennen

Ouders vinden al snel dat hun kind zijn tijd verdoet als het te lang met zijn vrienden aan het appen is of uren ligt te ‘niksen’. (beeld istock)

Je 12-jarige dochter is meer dan een onuitstaanbare puber die geen volzinnen meer maakt en oppervlakkige filmpjes kijkt. En je 15-jarige zoon is meer dan een zwetende bankhanger met de baard in de keel die ondoordachte dingen doet. Neuropsycholoog Jolle Jelles roept in zijn boek Leer je kind kennen op anders naar kinderen en jongeren te kijken. Het zijn geen jonge versies van volwassenen, maar mensen in ontwikkeling. Ze hebben hun opvoeders nodig als supporter, coach, inspirator, mentor en adviseur om tot volle bloei te komen.

Waarom moest ‘Leer je kind kennen’ er komen?

‘Omdat de kennis van wetenschappers en professionals over de ontwikkeling van kind tot volwassene nauwelijks bij opvoeders terechtkomt. Daardoor hebben we een negatief oordeel over jongeren. Ze zouden lui en lastig zijn. ..

