Staycation: thuisblijfvakantie

Het wordt een andere zomer dan anders, dat weten we nu al. De kinderen ronden hun laatste schoolperiode af en kunnen deels weer naar school. Veel zomervakanties kunnen niet doorgaan vanwege het coronavirus. Dus zijn we aangewezen op ons eigen huis, onze eigen tuin en ons eigen land. Staycation wordt dat genoemd: een combinatie van stay en vacation: thuisblijfvakantie in eigen land. Met een beetje creativiteit en inspiratie voor de staycation maken we er wat moois van!

Eindelijk kunnen we weer afspreken met vrienden en familie op eigen terras en zorgen voor een veilige anderhalvemeterafstand. Recepten worden opgezocht om uitgebreid te koken en er is een run op producten om groenten en kruiden te kweken in eigen tuin. Kinderen spelen weer volop buiten en zoeken ideeën op TikTok en YouTube. Bijzonder om te ervaren hoe creatief we hiervan worden.

Wij zijn zelf net verhuisd naar een woonboerderij op een heerlijke plek, dus het is voor ons geen straf om de zomer in ons nieuwe huis en onze nieuwe tuin door te brengen. Extra klusjes kunnen worden afgemaakt en we nemen extra tijd om te genieten van het mooie weer. Een lange wandeling, de BBQ aan of een picknickmand mee naar het bos of bij een meertje. Het kan allemaal met afstand.

