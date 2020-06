Wat we kunnen leren van kindervragen

Waarom heet een wekker een wekker? Hoe komt een spin met zijn eerste draad naar de overkant om een web te maken? Is Louis van Gaal zenuwachtig voor een voetbalwedstrijd? Kinderen stellen vaak verrassende vragen. Volwassenen kunnen daar nog best wat van leren, zeggen pedagoge José van Loo en Kindercorrespondent Tako Rietveld.





‘Kinderen kijken met andere ogen naar de wereld dan volwassenen, ze zijn veel opener en puurder’, zegt Tako Rietveld. Tien jaar lang was hij verslaggever voor het NOS Jeugdjournaal. Sinds vijf jaar is hij kartrekker van de Kindercorrespondent. Met dat initiatief wil hij kinderen een eigen stem geven in plaats van over hen te praten. ‘Doordat hun perspectief zo anders ..

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 bracht hij in het YouTube-programma De Kinderstem kinderen in contact met lijsttrekkers. ‘Ze vroegen Jesse Klaver of hij weleens liefdesbrieven krijgt en waar Alexander Pechtold mee gepest werd. Dat zijn heel andere vragen dan politici doorgaans krijgen.’ Zulke vragen halen iemand uit zijn comfortzone. Alleen al een interview met een kind ..

