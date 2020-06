Deze kringloopwinkel zoekt investeerders om nog meer spullen en mensen een nieuwe kans te geven

Lever je een trouwjurk in bij kringloopwinkel Foenix in Apeldoorn, dan kan die eindigen als bekleding van een grafkist gemaakt van oude meubels. Het ontwikkelen en rendabel maken van zulke concepten kost geld, daarom wil Foenix via een crowdfundingsactie 700.000 euro ophalen. De mensen die hun geld voor vijf jaar hebben uitgeleend, krijgen 3 procent rente per jaar.