‘Spijt van alle BMW’s die ik heb verkocht’

Auto’s zeggen iets over hun bestuurders want in de lak weerspiegelt zich het karakter van de eigenaar. Vandaag de auto-biografie van vrachtverlader en voormalig beunschipper Rens den Breejen uit Werkendam.





Als je bijna evenveel auto’s hebt gehad als verjaardagen, dan moet je best even graven om tot een lijstje te komen. Het liefst had Rens de Breejen (46) zijn oude auto-album erbij gepakt – momenteel onvindbaar – maar uit z’n hoofd komt hij ook al tot een respectabele veertig exemplaren, waarvan de meeste BMW’s.

Als er een soort ADHD voor autobezitters bestond, dan had Rens dit kunnen hebben. De basis onder zijn forse autocollectie is namelijk een flinke dosis onrust, geeft hij toe: ‘De ellende met mij is dat ik ze gauw zat ben. Dan had ik zo’n auto een paar weken en begon ik met m’n oudste broer – die was ook zo – alweer te kijken naar een andere, soms al na een paar dage..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .