Berkenblad voor je huid, venkel voor je maag

De weken waarin we zo veel mogelijk thuis moesten blijven, vielen samen met een zonovergoten voorjaar. Vaker dan anders maakten we een ommetje in de buurt en zagen we de bermen en de slootwallen opbloeien. En hebben we ons verwonderd over hoe snel dat gaat in de natuur.

Als je langzamer leeft, heb je meer tijd om op de details te letten. Maar hoe al die plantjes heten? Of ze giftig zijn of dat je ze gerust kunt eten? En wat je er eventueel mee zou kunnen doen? De kans is groot dat de parate kennis van een gemiddelde Nederlander op dat vlak al snel is uitgeput. Misschien weet je duizendblad nog wel bij de naam te noemen. Maar dat je er het bloeden van een wondj..

