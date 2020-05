Gloednieuwe telefoon in antiek jasje

Apple kan het kennelijk wel: betaalbare telefoons maken. De iPhone SE is een werkpaard onder een oud zadel.





Toen Apple onlangs de iPhone SE introduceerde, waren de reacties wat meewarig. Want waarmee komt Apple nou op de proppen? Een gloednieuwe telefoon in een antiek jasje. Namelijk dat van de iPhone 8, de iPhone 7 of de iPhone 6, die lijken immers allemaal op elkaar en het ontwerp gaat al aardig wat jaren mee.

Datzelfde ontwerp voelt wat achterhaald. De ontwikkelingen op de smartphonemarkt gaan snel. De laatste jaren is de consument verwend geraakt met toestellen die vrijwel geheel uit een scherm bestaan. Ook bij Apple wordt het toestel niet meer ontgrendeld met de thuisknop maar met gezichtsherkenning.

