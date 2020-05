'Met 50 procent van de kennis moeten we 100 procent van de beslissingen nemen.’ Een paar persconferenties geleden was het dat onze premier deze wijze en moedige woorden sprak. Juist in een tijd dat er 17 miljoen virologen en minister-presidenten zijn. Ik weet niet hoe dat met u zit, maar ik heb nooit de ambitie gehad om directeur te worden. Nergens van. Ik voel de paniek al, als ik erover denk dat je dan alle beslissingen zélf moet nemen. En nog erger: dat iedereen er dan wat van kan vinden en je alleen op jezelf terug kunt vallen. Want jij bent de leider. De afgelopen tijd ben ik weer meer het lef gaan bewonderen van directeuren en ministers. Zij hebben het lef om beslissingen te nemen en daarop aanspreekbaar te zijn. Er zal van alles op en aan te merken zijn, maar ze doen het maar.

Misschien is dat ook waarom ik soms denk: waarom ben ik ooit moeder geworden? Want deze wijsheid van Mark Rutte reikte natuurlijk verder dan zijn ministeriële verantwoordelijkheid. Zo vaak denk ik: ik doe maar wat als moeder. De vastgemaakte tweet op mijn Twitteraccount luidt al sinds 2017: 'Soms. Als het weer nogal chaos in ons huis is en ik het allemaal eens bekijk. Dan denk ik: we s..

En wat helpt me dan om het toch weer elke dag aan te durven? Allereerst dat ik een heel volk heb om op terug te vallen: vrienden, ouders, gemeenteleden, mentoren en deskundigen. En ja, ook het vertrouwen dat Zijn eeuwige armen onder me zijn. Mijn beslissingen zijn míjn eigendom en de paniek daarover kan door mijn hersens gieren. Maar mijn kinderen zijn niet mijn eigendom. Allemaal kunnen..

