Kuieren in achtertuinen van Amerikaanse miljonairs

Wandelen over het Geneva Lake Shore Path is kuieren in de achtertuinen van miljonairs. Aan de ene kant klotst het water, aan de andere kant het geld. Stiekem even naar binnen gluren.

De Amerikaanse staat Wisconsin ligt in ‘The Midwest’ en is bekend vanwege de talloze meren. In het noorden grenst het aan Lake Superior en de staat Michigan en in het oosten aan Lake Michigan. De hoofdstad Madison wordt weleens ‘the City of Four Lakes’ genoemd, vanwege de nabijheid van een aantal grote meren. In het zuiden van de staat, vlak bij Chicago, ligt Geneva Lake..

Na de grote brand die in 1871 in Chicago huishield zochten veel rijke inwoners van de getroffen stad hun heil elders. Bij Geneva Lake bouwden ze prachtige Victoriaanse zomerhuizen, de een nog groter en luxer dan de ander. Sommige panden staan er nog net zo bij als ze toen zijn neergezet. De bewoners zijn nu veelal vermogende Chicagoërs die de hitte van de stad ’s zomers ontvluchten e..

