Thieu Hegger brouwt duurzaam bier van hemelwater. En hoopt nu op een flinke regenbui

Regenwater hoeft niet in het riool te stromen. Als je het zuivert, kun je er bier van maken. Thieu Hegger, eigenaar van de Nijmeegse Brouwerij De Hemel, heeft al duizenden liters Parapluvius gebrouwen. In deze droge maanden is het wel wachten op buien.

‘Het begon als een project in 2018 toen Nijmegen Green Capital werd, groene hoofdstad van Europa’, vertelt Thieu Hegger (30). ‘Green Capital Challenges gaf de maand augustus het thema water mee. Ik sprak met deze organisatie over mijn wens regenwater te gebruiken. Bier brouwen is een natuurlijk proces, maar leidingwater geeft niet het meest duurzame gevoel. Bier bestaat grotendeels uit water en..

sinaasappelschil

Je ruikt meteen de bierlucht als je de brouwerij in het middeleeuwse pand Commanderie van Sint Jan binnen loopt. Overal staan brouwketels. ‘Voor alle bieren heb je water, mout, hop en gist nodig. Als brouwerij van speciaalbier voegen we soms extra ingrediënten toe.’ Bij Parapluvius is dat zoethout en sinaasappelschil. ‘We wilden een blond..

