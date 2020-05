Poolse schrijver Olga Mecking promoot het typisch Nederlandse niksen: ‘Pak je agenda, en plan niks-tijd in’

De Poolse Olga Mecking schreef een boek over het typisch Nederlandse ‘niksen’. Niksen heeft allerlei voordelen betoogt ze, maar helemaal nu, in coronatijd, kunnen we er veel aan hebben.

Olga Mecking: 'We leven al snel op de automatische piloot, maar als je daar even mee stopt en gaat zitten, krijg je de kans om dingen te laten bezinken.' (beeld Olga Mecking)

Nederlanders zien zichzelf graag als hardwerkende mensen. Dat zit in ons, toch? Wij zijn toch dat calvinistische, no-nonsense volk dat gewoon aan de slag gaat. ‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’?

Geen wonder dus, dat Nederlanders over elkaar heen vielen om ‘onzin!’ te roepen toen The New York Times vorig jaar een artikel publiceerde waarin ‘the Dutch art of niksen’ – oftewel, de Nederlandse kunst van het niksen, uiteen werd gezet. Freelance journaliste Franka Hummels tweette sarcastisch dat sommige Nederlanders nog een stapje verder gingen met ‘slapen’, wat ze oms..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .