BatteryTap

De mooiste gadgets zijn misschien wel de simpelste. Een voorbeeld is deze batterijhouder, bedacht door Zerotrillion. Het Amsterdamse creatieve bureau constateert dat aanraakschermen in supermarkten verspreiders van virussen kunnen zijn en vond daar een oplossing voor, namelijk een oude, lege AAA- of AA-batterij. De negatieve kant daarvan werkt als een stylus optouchscreens. Niet alleen op zelfkassa’s trouwens, ook op de schermen van een tablet of mobiele telefoon.