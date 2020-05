Wandelaars kijken verbaasd om: 'Is-ie niet té stil?'

Er werd begin april zo geklaagd over het lawaai en overlast van motorrijders, dat dijkwegen en oude dorpscentra rap werden afgesloten. Elektrisch rijden neemt die irritatie radicaal weg, leert een week rijden op de Zero SR/S. En het rijdt nog uitstekend ook.

De Zero SR/S: schoon, stil en goed handelbaar. (beeld Alberto Cervetti)

In de Arkemheense polder bij Bunschoten staan twee motorrijders te praten. In de berm staat onder meer een GSX-R, de supersportmotor van Suzuki. ‘Zouden jullie deze elektrische motor kopen?’ vraag ik, wijzend op de Zero. ‘Nooit’, antwoordt de eigenaar van de Suzuki. ‘Er komt geen geluid uit’, zegt de ander hoofdschuddend.

Toch is de interesse gewekt. Ze lopen om de Zero heen. ‘Dit ding is wel erg mooi’, reageert de Suzuki-rijder. Er komen vragen. Ik rijd een stukje en beiden filmen de SR/S met hun smartphones. ‘Nou, je hoeft je op dit apparaat niet te schamen’, besluit de Suzuki-eigenaar.

