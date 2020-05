Groente en kruiden uit eigen tuin

Een lange periode zijn we weinig bezig geweest met de vraag waar onze producten en eten vandaan komen. Juist deze periode doet veel mensen stilstaan bij onze manier van leven. Dit uit zich in het gebruik van duurzame producten, afvalscheiding maar ook in bewuster eten. Na de winter verplaatst mijn werk zich van binnen ook naar buiten. Thuis en in het werk, want de tuin of buitenruimte is een verlengstuk van je interieur.

Een eigen groente- en kruidentuin was vroeger heel gewoon. Als kind genoot ik van de tuin van mijn oma, ze liet me zaaien, stekken en proeven. Altijd is mij bijgebleven hoe heerlijk het is om met je handen in de aarde bezig te zijn en al dat moois te zien groeien. Nu we ons bewuster worden van gezond eten is het weer hip om zelf groenten te telen. En dat kan ook in een stadstuin of op een balkon.

