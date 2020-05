Een opgeruimd bureau(blad): plan tijd in om op te ruimen

Waarom zou je willen opruimen? Dat is de eerste vraag die je jezelf moet stellen voordat je in de weer gaat met vuilniszakken en kratten voor de kringloop, volgens Marie Kondo. Zij weet het antwoord natuurlijk al: het effect van rommel kan verpletterend zijn. Dingen kwijtraken kost geld, stress en zorgt voor onnodige verspilling die slecht is voor het milieu. ‘Maar het allergrootste verlies is ..

Kondo ontwierp de KonMari-methode waarmee mensen (grofweg) alleen dingen houden waar ze blij van worden. Drie boeken en een Netflix-serie later is er nu ook dit boek dat ze samen met Scott Sonenshein schreef. Hij is businessprofessor aan Rice University in de Verenigde Staten en doet onderzoek naar verander- en beslisprocessen, creativiteit, persoonlijke groei en invloed. Kondo neemt in dit boe..

